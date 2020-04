Voetbalcompetitie in Nederland kan niet meer op tijd worden afgemaakt, ook geen koers voor 1 september

De Eredivisie en eerste divisie in Nederland krijgen geen bevredigend einde van het seizoen. Beide competities in het betaalde voetbal kunnen niet meer op tijd worden afgemaakt, nu het kabinet alle evenementen met een vergunningsplicht tot 1 september heeft verboden. Ook voor de koers heeft dat (grote) gevolgen.

Ook voetballen zonder publiek geldt als een evenement met vergunningsplicht, bevestigen bronnen in Den Haag. Ook daarvoor is namelijk politie-inzet nodig. Alle evenementen, waaronder grote sportwedstrijden, waren aanvankelijk tot 1 juni opgeschort vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De eredivisie telt nog acht speeldagen, plus twee inhaalwedstrijden, duels in de play-offs en een bekerfinale. De eerste divisie heeft nog negen speeldagen en play-offs voor promotie openstaan. Ajax, PSV, AZ en een aantal laaggeklasseerde clubs uit de eredivisie verzochten de KNVB eerder al het seizoen niet meer uit te spelen. Ook veel burgemeesters willen komende zomer geen voetbalduels zonder publiek in hun stad. Dat zou te veel vergen van de politie die het toch al zo druk heeft met handhaven.

In België besliste de Raad van Bestuur van de Pro League al unaniem de competitie in 1A met onmiddellijke ingang te beëindigen. De beslissing moet wel nog worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de Pro League, die normaal gezien volgende week maandag de knoop zal doorhakken.

Ook geen Amstel Gold Race voor 1 september

De verlenging van het verbod op evenementen van drie maanden betekent ook slecht nieuws voor de TT van Assen, de motorraces die voor 26 tot met 28 juni op het programma staan. De Grote Prijs van Zandvoort in de Formule 1 en de Amstel Gold Race kunnen ook niet voor 1 september worden gehouden.

Het wordt voor de Nederlandse wielerbond KNWU zo haast een onmogelijke klus dit jaar nog een nationale titelstrijd te organiseren. De oorspronkelijk geplande data voor de tijdritten en de wegraces, half juni in Emmen en op de VAM-berg, leken vanwege de coronacrisis al onhaalbaar. Nu zijn ook de alternatieven niet mogelijk. De organisatie had immers eerder al laten weten aan begin augustus te denken, de Internationale Wielerunie UCI daarentegen hield op de nieuwe wielerkalender het weekend van 22 en 23 augustus vrij voor wegwedstrijden om nationale titels.

KNWU-directeur Thorwald Veneberg erkent dat het moeilijk gaat worden. “Maar we gaan er eerst met alle betrokken partijen, zoals gemeenten, de provincie Drenthe, sponsors en politie, over praten. Er is zorgvuldig overleg nodig”, aldus Veneberg.

Met mogelijk de Tour, Giro en Vuelta in het najaar plus nog een aantal klassiekers, naast de reeds bestaande profwedstrijden, lijkt het vinden van een datum voor het NK na 1 september bijzonder lastig.