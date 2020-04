Spelers STVV staan deel van hun loon af aan Sint-Trudo Ziekenhuis: “Samen staan we sterk en samen komen we hieruit”

De spelers van STVV staan tijdelijk een deel van hun loon af aan het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden, dat zo ondersteund wordt in de strijd tegen het coronavirus. Dat maakte de club dinsdag bekend.

“Met deze financiële steun kan het Sint-Trudo Ziekenhuis 3D-geprinte mondmaskers en herbruikbare kledij aankopen. De club wil haar spelers bedanken voor hun inzet tijdens deze moeilijke periode”, zo klinkt het op de website van STVV.

“De huidige situatie in de wereld heeft ons doen beseffen dat we dit als team moeten oplossen. Ik spreek niet enkel over STVV maar over ‘FC De Humaniteit’“, vertelt STVV-aanvoerder Jordan Botaka. “Zien dat de stad waarin we leven en waarvoor we spelen zo hard getroffen is in België heeft wat met ons gedaan. Daarom hebben we besloten een deel van onze salarissen te doneren aan het Sint-Trudo Ziekenhuis. Op die manier hopen we van waarde te kunnen zijn voor de verzorgers, dokters en patiënten. Samen staan we sterk en samen komen we hieruit.”

“STVV leeft mee met Sint-Truiden en heel Haspengouw in deze moeilijke tijden”, aldus voorzitter David Meekers. “Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij samen met onze spelers het Sint-Trudo Ziekenhuis ondersteunen. Onze dankwoorden voor iedereen in de zorgsector kunnen niet luid genoeg klinken. We kijken allemaal vol vertrouwen uit naar de toekomst.”

Eind maart schonk Club Brugge-doelman Simon Mignolet, een geboren Truienaar, tablets aan het Sint-Trudo Ziekenhuis.