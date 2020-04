Italië is ongewenst tweede in het rijtje van meest door corona getroffen landen ter wereld. En hoewel de cijfers intussen voorzichtig op beterschap wijzen, likken de Italianen vooral hun wonden. Want ze treuren niet alleen om hun doden, maar voelen zich ook verlaten door de rest van Europa.

Het waren en zijn moeilijke weken voor de laars van Europa. Het nieuwe coronavirus eiste er al meer dan 24.000 levens. Het is daarmee, na de Verenigde Staten van Amerika, het zwaarst getroffen land ter wereld. De Italiaanse regering besloot twee weken geleden al de haast volledige lockdown van het land nog zeker tot 3 mei voort te zetten. Daarbovenop voelt Italië zich ook in de steek gelaten door de Europese Unie. Buitenlandjournaliste en Italiëkenner, Ine Roox sprak de afgelopen weken met de Italiaanse schrijver Sandro Veronesi en politoloog Franco Pavoncello, om beter te begrijpen wat Italië nu overkomt.

Lees hier het artikel van Ine Roox over ‘Het verdriet van Italië, eenzaam in Europa’.

Journalist Ine Roox | Presentatie Niels De Keukelaere| Redactie Pieter Van Maele| Eindredactie Pieter Van Maele & Annelies Vanderoost| Audioproductie Niels De Keukelaere & Joris Van Damme| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten Ine Roox

