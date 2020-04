‘Long live the Queen!’ Zo maak je een echte ‘royal cupcake’

De Britse koningin Elisabeth II wordt vandaag 94 jaar, en dat zullen we geweten hebben. Het Britse koninklijk paleis deelde zelfs een recept om koninklijke chocolade cupcakes te maken. Ideaal voor een proper royal teatime!

‘Om de verjaardag van de Queen te vieren, delen we een recept voor chocolade cupcakes van de Royal Pastry Chefs met jullie’, aldus het koninklijk paleis op Instagram. Het hoopt zo de moed erin te houden bij de Britten in lockdown-tijden. ‘Als jij of iemand dichtbij je een speciale gelegenheid te vieren heeft en dat in isolatie moet doen, waarom zou je jezelf dan niet trakteren op wat koninklijke gebakjes?

Ingrediënten:

Voor de cakejes (ongeveer 15 stuks):

15 g azijn

300 ml melk

50 ml plantaardige olie

60 g boter (gesmolten en afgekoeld)

2 eieren

5 ml vanille-extract

250 g zelfrijzende bloem

75 g kokospoeder

300 g basterdsuiker

10 g bicarbonaat

100 g witte chocoladevlokken

cupcakevormpjes

Voor de topping:

90 gram pure donkere chocolade

100 g boter

125 g poedersuiker

Zo maak je de cakejes:

- Oven voorverwarmen op 150 graden

- Meng de bloem, suiker, kokospoeder en het bicarbonaat in een kom

- Klop de eieren in een aparte kom en meng met het vanille-extract, de gesmolten boter, olie, melk en azijn

- Voeg het natte mengsel beetje bij beetje toe aan het droge mengsel

- Zorg ervoor dat het deeg smeuïg is, zonder brokken

- Voeg op het einde de chocoladevlokken toe (je kan ook noten of gedroogd fruit gebruiken als alternatief)

- Leg de cupcake-vormpjes op een ovenplaat

- Gebruik een metalen lepel om het mengsel gelijk te verdelen over de vormpjes

- Bak 15 tot 18 minuten, neem uit de oven als de cakejes goudkleurig zijn en stevig aanvoelen

- Laat afkoelen

Zo maak je de topping:

- Meng de suiker en de boter, tot het mengsel licht en romig is

- Voeg de warme gesmolten chocolade toe

- Als je een spuitzak hebt, kan je de topping daarmee op de cakejes spuiten, anders doe je het voorzichtig met een theelepel of een kleine spatel