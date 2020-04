De basisscholen in Nederland mogen op 11 mei weer opengaan. Dat gaat de regering van premier Mark Rutte volgens Nederlandse media vanavond aankondigen.

Of meteen alle kinderen welkom zijn of eerst enkel kleine groepjes worden toegelaten, mogen de koepels bepalen in overleg van het ministerie van Onderwijs. Ook buitenschoolse opvang en kinderopvang kunnen na de meivakantie weer opengaan.

Middelbare scholen blijven voorlopig nog gesloten. Daarnaast versoepelen de regels om te sporten voor kinderen en jongeren.

De regering neemt met de heropening van de basisscholen de aanbeveling van het Outbreak Management Team (OMT) over. Het risico voor de volksgezondheid is bij de heropening van basisscholen en kinderopvang volgens het OMT beheersbaar.

Vrijwel alle overige maatregelen van de ‘intelligente lockdown’, zoals het sluiten van cafés en restaurants, worden verlengd tot woensdag 20 mei. Een week van tevoren valt opnieuw de beslissing over al of niet verlenging van de coronamaatregelen. De regering gaat ook het verbod op grote evenementen zoals festivals tot 1 september verlengen, meldt de NOS.

Om 19 uur geeft premier Rutte meer uitleg over de versoepeling van de maatregelen.