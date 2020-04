Oostendse vrouw van 103 genezen van covid-19

Een 103-jarige vrouw, Octavie De Turck, is genezen van covid-19 in het revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke.

De vrouw verbleef na een knieoperatie in het revalidatieziekenhuis en liep daar de besmetting op eind maart. Ze werd meteen overgebracht naar een specifieke isolatieafdeling een specifieke isolatieafdeling (de zgn. cohorte-afdeling). Daar bleek dat het virus eerder mild had toegeslagen. De vrouw was de eerste coronapatiënt op die afdeling.

Vandaag kon de vrouw terugkeren naar de gewone verpleegafdeling waar ze verder zal revalideren. ‘Dit verhaal is er een van hoop en toewijding van ons hele team. De schrik zat er goed in want hoe kranig ook, een vrouw van leeftijd blijft kwetsbaar’, vertelt Gerd Callewaert, algemeen directeur van het KEI.

Op de site van het revalidatiecentrum vertelt Callewaert hoe Octavie De Turck de eerste patiënte was van zijn specifieke verzorgingsafdeling: 'Noodgedwongen werd zij er omringd door “pinguïns” of “astronauten” zoals we onze teams in de cohorte-afdeling plegen te noemen. Ongetwijfeld zal mevr. De Turck wel eens de wenkbrauwengefronst hebben bij al die rare schepsels rondom haar. Je zou je voor minder op een andere planeet wanen. En ze heeft nochtans al heel wat meegemaakt tijdenshaar lange levensloop: geboren tijdens WO I, WO II meegemaakt en overleefd, de Spaanse en de Mexicaansegriep doorsparteld en nu ook de Corona-crisis goed aan het doorkomen.'

Dat hij bezorgd was, vertelde Callewaert ook op de website van het revalidatieziekenhuis. ‘Uiteraard zat de schrik er goed. Een dame van die leeftijd, hoe kranig ook, blijft kwetsbaar. Gelukkig zagen we haar gezondheidstoestand beetje bij beetje verbeteren. We hebben toen met een team van kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, artsen en verplegers een revalidatietraject uitgewerkt. Met resultaat. Vandaag, 21 dagen later, kan mevrouw weer naar een gewone afdeling. Daar kan ze nu verder revalideren van de operatie aan haar knie. Haar genezing is een grote opsteker voor al ons personeel. Het heeft iedereen hier een echte “boost” gegeven.”

De vrouw heeft haar hele leven in de zorgsector gewerkt en als vrijwilligster ‘de weging’ gedaan van baby’s. Directeur Callewaert: 'Octavie (die de roepnaam Georgine gebruikt, wat haar tweede naam is) heeft in haar leven al 100 keer bloed heeft gegeven. Daarnaast is ze ontzettend lang vrijwilligster geweest, heeft ze ruim 35 jaar “de weging” gedaan en is ze tot haar 98ste ziekenbezoekster geweest voor de vrouwengilde en parochiale werken van het Negenmanneke bij Brussel. En zo is de cirkel rond:wij hebben mogen zorgen voor een vrouw die heel haar leven lang zelf zorgend geweest is.'