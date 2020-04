Vlaanderen zoekt 1.200 ‘contact tracers’ voor exitstrategie

Vlaanderen en de andere deelstaten hebben de opdracht gekregen om een systeem van ‘contact tracing’ te organiseren dat personen die mogelijk covid-19-positief zijn op te sporen. Volgens de schatting van experten zijn hiervoor in Vlaanderen zo’n 1.200 personen nodig.

De meesten van deze ‘contact tracers’ zullen ingezet worden in callcenters. Daarnaast zullen er ook mensen nodig zijn die op het terrein gaan. Dat kwamen de verschillende ministers van Volksgezondheid van de gewesten overeen.

Bij contact tracing wordt een ziek persoon gecontacteerd en bevraagd naar zijn contacten gedurende een bepaalde periode. Die contacten moeten dan gecontacteerd worden om gepast advies te krijgen over wat zij moeten doen. Viroloog Steven Van Gucht meldde vandaag al dat het best is dat zij zichzelf snel isoleren, omdat ze twee dagen voor de eerste symptomen net heel besmettelijk zijn.

In totaal zijn er in België tweeduizend mensen nodig als contact tracer, dat vertaalt zich in 1.200 Vlamingen. De Vlaamse regering wil die mensen rekruteren met ondersteuning van een externe consultant. Dat gebeurt al in ‘de komende dagen’. De contact tracers moeten nog opgeleid worden en krijgen tijdens hun taak ook ondersteuning.

Pas in een volgende stap is er sprake van een app, laat bevoegd minister Wouter Beke (CD&V) weten. ‘Een dergelijke app kan zijn nut hebben, maar neem de noodzaak aan menselijke ‘contact tracing’ niet weg.’ En een Vlaamse app, dat zal er niet komen: ‘Het zal eerder een gezamenlijke inspanning zijn’, zei Beke tijdens de online Commissie voor Welzijn. Dat zegt ook minister van Privacy Philippe De Backer (Open VLD).