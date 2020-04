Kanye West toont eerste beelden van nieuw project met Belgische architect Axel Vervoordt

In Cody, een plaatsje in Wyoming met nog geen 10.000 inwoners, kocht Kanye West vorig jaar twee ranches met een enorm landgoed bij. Hij wil er een campus bouwen waar zijn kledinglabel Yeezy is in ondergebracht, maar ook zijn koor en zijn familie. De Belgische binnenhuisarchitect Axel Vervoordt werkt volgens de Amerikaanse media mee aan het ontwerp.

Het Amerikaanse mannenblad GQ kon Kanye West strikken voor een exclusief interview op zijn ranch van bijna vijf hectare in Cody. Daarvan werd op YouTube een fragment gedeeld, waardoor we een eerste indruk krijgen van de enorme campus die de rapper en ontwerper er wil zetten.

West werkt daarvoor samen met de Amerikaanse kunstenaar James Turrell, de Brits-Italiaanse architect Claudio Silvestrin en de Belgische interieurarchitect Axel Vervoordt. Die laatste nam eerder ook al het Parijse appartement van Kanye en zijn vrouw Kim Kardashian onder handen en hun huis in het Californische Calabasas. Dit keer gaat het om een groot en open gebouw met heel wat rondingen, want Kanye is het ‘beu om steeds in vierkante dozen te zitten’.

Het domein omvat twee meren, een gebergte en heel wat uitgestrekt land, maar zal naast de creatieve campus ook plaats bieden aan huizen voor de medewerkers van West, zijn gezin en zijn gospelkoor. Er komen ook weiden voor de schapen om zo op een duurzame manier wol te kunnen maken voor zijn kleding en er komt een groot skatepark. Wie dat wil, zal op termijn zelfs een bezoekje kunnen brengen aan het Yeezy-hoofdkwartier, onthulde de rapper in het interview.