De Croo waarschuwt banken kredietkraan niet dicht te draaien

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) gaat desnoods bijkomende maatregelen nemen als de banken de kredietkraan niet open houden. Hij werkt ook aan nieuwe herstelmaatregelen.

De Croo zegt dat als blijkt dat ondernemingen na de lockdown niet kunnen herstarten doordat banken hen geen overbruggingskredieten geven, hij bijkomende initiatieven gaat nemen. Bedrijven die al voor de crisis in de problemen zaten, zijn voor De Croo een aparte categorie. ‘Hadden we die meegenomen in het bankenplan, dan zou je de financiële sector mogelijk onder druk hebben gebracht.’ Hij rekent wel op een zekere soepelheid van de banken bij het toepassen van die maatregel. Hij heeft de voorzitter van de bankenfederatie Febelfin (Johan Thijs nvdr) daarover op 14 april een brief geschreven, aldus De Croo.

Extra buffers

De Croo stelde in de commissie Financiën een reeks bijkomende herstelmaatregelen in het vooruitzicht. Hij verwacht dat de huidige liquiditeitscrisis, bedrijven wier kas leeg is door gebrek aan inkomsten, straks een solvabiliteitscrisis wordt: bedrijven wier kapitaalbuffer te zwak wordt.

Via drie types maatregelen, waar nog finaal over beslist moet worden, zou die komende crisis aangepakt worden. 1) Een gunstige manier om de fiscale verliezen die bedrijven dit jaar oplopen te verwerken, zodat de kapitaalbuffer door die verliezen niet te zwaar aangetast wordt. 2) Tijdelijke kapitaalinjecties al dat niet via de instrumenten van de regio’s. 3) En ten slotte maatregelen om privé-kapitaalverschaffers (zoals een Gimv of de investeringsfondsen van vermogenden Belgen) aan te zetten, kapitaal te verschaffen aan getroffen bedrijven.

Tewerkstelling, het belang van het beslissingscentrum én het risico op het besmetten van andere bedrijven zijn criteria in de selectie welke bedrijven steun kunnen krijgen. De Croo wees er nog op dat de beste maatregel die voor de bedrijven kan genomen worden is ervoor te zorgen dat ze snel opnieuw kunnen heropenen en omzet draaien. '15 procent omzet halen is nog altijd beter dan nul procent.'

Dividenden aan banden

De partij Groen was erg opgetogen dat De Croo zei het voorbeeld van Denemarken te willen volgen bij de toekenning van overheidssteun. In Denemarken mogen bedrijven die steun krijgen geen dividend uitkeren, of kapitaal verminderen of eigen aandelen inkopen. ‘Dit principe ligt al op tafel voor bedrijven die we uitstel van betaling van vennootschapsbelasting willen geven. Maar ik heb principieel geen bezwaar tegen de Deense aanpak’, zei De Croo. De liberale minister wil ook meegaan in de redenering dat bedrijven ook niet actief mogen zijn in fiscale paradijzen. ‘Maar de toepassing van dit principe is soms lastig. Een baggeraar die in Panama baggert, oefent een normale bedrijfsactiviteit uit. Dat willen we niet viseren.’

De Croo zegt ook oog te hebben voor de problemen van starters, de fiscale perikelen van grensarbeiders, de problemen inzake (onterechte) fiscale afhouding van wie tijdelijk werkloos is. ‘De vakbonden en de hulpkas hebben echter te weinig zicht op de inkomensstaat van hun leden. We zien dat probleem niet bij de sociale secretariaten en de werkgevers’, zei De Croo.