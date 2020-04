Londense modeweek gaat digitaal

De volgende modeweek in Londen zal voor het eerst digitaal plaatsvinden. Bovendien worden de mannen- en vrouwencollecties er samen getoond. Dat maakte de organiserende British Fashion Council (BFC) maandag bekend.

De modeweek van Londen is de eerste van de grote vier - naast Parijs, Milaan en New York - die aankondigt dat de defilés digitaal zullen getoond worden. De mededeling komt er nadat in maart al werd bekendgemaakt dat de modeshows voor onbepaalde tijd zouden worden opgeschort door het coronavirus. In plaats van de normale mannenmodeweek in juni, opteert de BFC nu voor een digitale modeweek waarbij zowel vrouwen- als mannencollecties zullen worden getoond.

Dit jaar dus geen propvolle first rows of poserende influencers op straat, wel digitale showrooms, interviews en podcasts die voor iedereen toegankelijk zullen zijn. ‘Door een cultureel platform voor de modeweek te creëren, schakelen we digitale innovaties in om ons op de best mogelijke manier aan te passen aan de huidige uitdagingen’, zegt ceo Caroline Rush. ‘We hopen dat deze crisis ook een positieve kant zal hebben die draait rond duurzaamheid, creativiteit en ontwerpen die je kunt koesteren en respecteren.’

De crisis maakt dat steeds meer organisaties en ontwerpers stilstaan bij de mallemolen die de modewereld is met haar onophoudelijke stroom aan shows, modeweken en collecties. De stemmen om naar twee shows per jaar te evolueren, klinken dan ook luider en luider. Daar pleitte Giorgio Armani al voor en Marc Jacobs deed vorige week hetzelfde tijdens een webinar van Vogue. ‘We maken enorme hoeveelheden spullen - het is gewoon zo overdreven.’