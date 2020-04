West-Vlaamse raakt gevoelige snaar met liedje over ‘vlièrmusvirus’

Kunnik nemi na joen komn. U denkt het, de West-Vlaamse pianiste Katrien Verfaillie schreef er een liedje over. Ze vertaalde ‘ik kan niet meer naar jou ­komen’ in haar zachte dialect en brengt die tekst op de melodie La montagne van Jean Ferrat, die Wim Sonneveld inspireerde tot Het dorp. In amper twee dagen kreeg haar filmpje al meer dan 170.000 bezoekers.

Da vlièrmusvirus va Wuhan, in iène ki kwam dat deran, me moeder emme toen êbeld. Katrien wost zièr eki je nann en doet ê moendmaskertjen an. Vleermuizen, handen wassen ...