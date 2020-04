Voor deze dieren is zelfisolatie geen probleem

De mens is een sociaal wezen en zoekt interactie met soortgenoten op. De coronamaatregelen zijn voor velen een uitdaging, maar in het dierenrijk zijn er veel dieren die wel liefst alleen leven. Het WWF lijstte negen diersoorten op die altijd in zelfisolatie leven. Behalve om te eten of zich voort te planten leven ze het liefst een eenzaam bestaan. Voor hen is social distancing dus zeker geen nieuw concept.