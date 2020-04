Blijf in uw hof en help mee aan ‘grootste bloemenweide van de Benelux’

De mensen verzamelen rond één doel, hen thuis bezighouden én de biodiversiteit vooruithelpen. Ziedaar het drieledige doel van de nieuwste actie door ByeByeGrass, die mensen wil aanzetten om vanuit hun tuin bij te dragen tot een grootse bloemenweide.

ByeByeGrass trapt vanaf zaterdag 25 april een grote inzaai-actie af. Bedoeling is om samen met burgers, boeren en gemeentes ‘de grootste en mooiste bloemenweide van de Benelux’ te creëren.

Mensen die willen deelnemen, kunnen zaden bestellen via de website van ByeByeGrass. In Leuven worden via de bakkers al zaadjes verdeeld, en volgens de actievoerders zullen ook andere gemeenten binnenkort zaden beschikbaar maken. Wie zelf zaadjes koopt, kiest volgens de organisatie best voor inheemse en autochtone exemplaren. ‘Veel winkels verkopen immers zaadmengsels die prachtig zijn, maar waar de bijtjes en vlinders weinig tot niets mee zijn.’

Ook wie door de coronamaatregelen niet aan zaden geraakt, kan echter deelnemen. ‘Zo kan je een bloemenweide of bloemrijk grasland creëren door delen van je gazon te laten groeien, dan komen er automatisch wilde bloemen tussen’, legt ByeByeGrass. ‘Belangrijk daarbij is dat je het maaisel niet laat liggen als je het gras maait.’

Volgens de actievoerders nemen al meer dan 9 hectare aan tuinen, 86 hectare landbouwgrond en 1.000 deelnemers deel. Tot 15 juni kan ingezaaid worden. ByeByeGrass beloont de mooiste make-over met een ‘wildplukreis’ naar Noord-Frankrijk.

Tuinarchitect Louis De Jaeger, de bezieler achter ByeByeGrass, is al langer een pleitbezorger van de ruigere tuin. Hij hield zijn actie vorig jaar boven het doopvont op het gras aan het Brusselse Atomium, en schreef zelfs een gazon-smeekbede aan koning Filip. Die heeft volgens De Jaeger te veel grasvelden en zou beter wat meer bloemen planten.