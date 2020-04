NFL-ster Tom Brady krijgt tik op de vingers voor niet-respecteren van lockdownregels

Zelfs de grootste sporthelden moeten zich in de strijd tegen het nieuwe coronavirus aan de quarantainevoorschriften houden. Dat ondervond Tom Brady, dé vedette van het American Football, toen hij door een medewerker van de stad Tampa werd aangesproken terwijl hij aan het trainen was in een openbaar park.

Brady, 42, ruilde onlangs New England Patriots, de club waarmee hij zes keer de Superbowl won, voor Tampa Bay Buccaneers. In zijn nieuwe thuisstad besloot de populaire quarterback te gaan trainen in een park dat nochtans afgesloten was voor het publiek. Een bewaker merkte Brady op en verzocht hem meteen naar huis terug te keren.

De stad Tampa maakte van het voorval gebruik door op Twitter iedereen nog eens op de lockdownregels te wijzen.

“Het spijt ons Tom Brady! Onze parkdiensten kijken er heel erg naar uit jou te mogen verwelkomen, net als iedereen in onze stad. Maar voorlopig gaat dat nog niet. Draag zorg voor jezelf en blijf zoveel mogelijk thuis om zo mee te helpen het aantal besmettingen naar beneden te krijgen.”

Brady, de echtgenoot van voormalig topmodel Gisele Bündchen, ondertekende een contract voor twee jaar bij de Buccaneers. Hij zal er 50 miljoen dollar (46,1 miljoen euro) opstrijken.