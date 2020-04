Camp Nou verandert van naam om strijd tegen coronavirus te steunen

FC Barcelona is bereid zijn mythische stadion Camp Nou gedurende een jaar een andere naam te geven. Er wordt een commerciële partner gezocht die de naamrechten voor die periode wil kopen. Met het geld wil Barça de strijd tegen het nieuwe coronavirus steunen.

Camp Nou is met 99.000 zitjes een van de grootste en beroemdste voetbaltempels in de wereld. Het stadion heette bij de opening in 1957 al Camp Nou en veranderde nog nooit van naam.

“Wij willen een universele boodschap brengen. Voor de eerste keer zal iemand zijn naam mogen geven aan het stadion van Camp Nou. De opbrengsten gaan volledig naar humanitaire doeleinden en zijn niet voor Barça”, verduidelijkte vicevoorzitter Jordi Cardoner, die de Barça Foundation leidt.

De verkoop van de stadionnaam stond wel al in de plannen van Barcelona voor 2023-2024. De Catalaanse grootmacht wil het stadion vernieuwen en zou met de verkoop van de naamrechten voor 25 jaar mikken op 300 miljoen euro.

Jordi Cardoner, die zelf getroffen is door het nieuwe coronavirus, plakt geen getal op het bedrag dat hij hoopt binnen te halen voor het goede doel. “We staan voor alle bedragen open. We willen het economische aspect maximaliseren en verzekeren dat onze partners dezelfde sociale waarden delen.”