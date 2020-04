Social distancing, preteaching, lockdownparty... We worden dezer dagen om de oren geslagen met nieuwe termen. Die coronawoorden zijn heel vaak in het Engels. Tijd voor een coronaquiz, dacht Kamagurka in de video hierboven.

