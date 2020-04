Belgische F-16-piloten hebben vrijdag een groep Russische straaljagers onderschept tijdens een Navo-missie boven de Baltische Zee. Dat meldt de Belgische luchtmacht op Twitter. De Russische piloten vlogen laag over de USS Donald Cook, een Amerikaans oorlogsschip dat een opdracht uitvoerde voor de kust van Litouwen. Straaljagers die - ongewapend - laag over schepen scheren, komen vaker voor, maar deze keer was het vliegtuig uitgerust met raketten, klinkt het.