Het grote deel van de wereldbevolking houdt zich netjes aan de lockdownmaatregelen. Toch is er ook meer en meer protest in verschillende landen, zoals de VS, Brazilië en Duitsland. Bekijk het in de video hierboven.

De zorgsector staat door de coronacrisis onder zware druk. Ook in het regionaal ziekenhuis van Tienen staat alles in het teken van covid-19. De normale ingrepen zijn nu al weken geannuleerd, daardoor staan de ziekenhuizen niet alleen voor een medische en logistieke uitdaging maar ook voor een financiële.