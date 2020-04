18/04/2020

Te veel hoofd, te weinig hart

Toen Wouter Beke tien jaar geleden CD&V-voorzitter werd, bleek in de studax een kapitein te zitten. Vandaag is de kapitein het noorden kwijt. Als Vlaams minister van Welzijn zwalpt hij doorheen een crisis en een sector die hij niet onder controle krijgt. ‘Er is een fundamentele vertrouwensbreuk.’ Simon Andries en Marjan Justaert