Levenloze lichamen ontdekt in Tessenderlo

In de Limburgse gemeente Tessenderlo werden maandag twee lichamen gevonden, het gaat om een man en een vrouw. Dat bevestigt het parket van Limburg aan De Standaard.

De identiteit van de lichamen werden nog niet vastgesteld, maar het is zeker dat het over een man en een vrouw gaat. Er is een onderzoek opgestart. ‘Op het eerste gezicht wijst alles op een gezinsdrama’, zegt Anja De Schutter, woordvoerder van het parket van Limburg. Het zou om een dubbele zelfmoord, of een moord en een zelfmoord gaan.

Er werden explosieven aangetroffen op de plek van de ontdekking. Ontmijningsdienst Dovo kwam maandag ter plaatse en maakte de omgeving veilig.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.