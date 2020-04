Sms’jes bewijzen dat Harry en Meghan contact zochten met vader Thomas Markle

Berichten tussen de Harry en Meghan en (schoon)vader Thomas Markle bewijzen dat het koppel contact zocht met hem voor hun huwelijk, in tegenstelling tot wat de Britse roddelbladen en Thomas zelf beweerden. Thomas besloot niet aanwezig te zijn op het trouwfeest op 19 mei 2018 en laat zich in de Britse pers uit over hoe zijn dochter hem negeert.

‘Tom, Harry opnieuw! Ik moet echt met je spreken. Je moet je niet verontschuldigen, we begrijpen de omstandigheden maar naar de pers stappen maakt de situatie alleen maar erger’, schrijft Harry in een sms, enkele dagen voor het trouwfeest. ‘Bel me zodat ik het kan uitleggen. Meg en ik zijn niet boos, we willen gewoon praten. Oh en met de pers praten ZAL een averechts effect hebben, geloof me Tom. Alleen wij kunnen je helpen, zoals we proberen sinds dag 1.’

Meghan stuurde begin mei ook een sms: ‘Ik heb je gebeld en berichten gestuurd maar ik heb niets terug gehoord. Ik hoop dat alles goed met je gaat.’ Op 19 mei stapt ze in het huwelijksbootje, maar haar vader is niet aanwezig. Er was commotie rond een geënsceneerde fotoreeks, waarop te zien is hoe Thomas zich voorbereidt op het huwelijk van zijn dochter. Daar zou hij tot 100.000 pond voor hebben gekregen.

Thomas Markle tijdens een tv-interview. Foto: BELGA

Net daarna stuurde Meghan een sms: ‘Ik ben erg bezorgd over je gezondheid en veiligheid en heb het nodige gedaan om je te beschermen. Maar wat kan ik meer doen als je niet reageert? Heb je hulp nodig? Kunnen we veiligheidsagenten sturen? Tot mijn spijt hoor ik dat je in het ziekenhuis ligt. We moeten contact houden. In welk ziekenhuis lig je?’

Hartaanval

Thomas had een hartaanval gekregen en zou door een operatie niet aanwezig zijn op het huwelijk. Op 14 mei reageert Thomas dat hij niet naar het huwelijk komt om de koninklijke familie niet te schofferen. Hoewel Meghan een half uur later probeert te bellen, neemt hij niet op. Op de dag van haar huwelijk heeft Meghans vader nog om 5 uur ’s ochtends proberen bellen. Die oproep heeft ze gemist, en sindsdien is het resterende contact schriftelijk. Uiteindelijk gaf prins Charles, Harry’s vader en de oudste zoon van koningin Elizabeth II, Meghan weg.

De berichten werden vrijgegeven in het proces van Meghan en Harry tegen de krant Mail on Sunday, dat een brief van Meghan naar haar vader uit 2018, net na haar huwelijk, had gepubliceerd. In die brief, vijf pagina’s lang, schrijft ze dat hij haar ‘hart heeft gebroken’ met zijn publiekelijke aanvallen op haar en haar prins en vraagt ze hem om niet langer met journalisten te praten.

Fout geciteerd

Uit de brief zouden delen weggeknipt zijn om de voormalige 'senior royals' in een slecht daglicht te stellen. Meghan klaagt Associated Newspapers, de uitgever van de krant, aan wegens schending van de privacy en het verspreiden van valse informatie. De zaak komt vrijdag voor. In een document van Meghans advocaten staat dat tabloidkranten, voornamelijk dan Mail on Sunday, haar vader lastigvielen en kleineerden. De tabloids zouden bijgedragen hebben aan hun verzuurde relatie en de brief die Meghan gestuurd had fout geciteerd hebben.

De verdediging van de krant is dat het publiek geïnteresseerd is in haar persoonlijke relaties door haar status als royal. Daarop reageert de verdediging van Meghan met de sms’en waaruit blijkt dat het koppel hem meermaals probeerde te contacteren. De berichten zijn een zeldzame kijk in het privéleven van Harry en Meghan, die alles in de privésfeer houden.