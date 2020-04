‘Sommige modewinkels bereiden faillissement voor’

'De gezondheidscrisis dreigt uit te monden in een sociale crisis als de winkels niet snel opnieuw mogen hun deuren openen', dat zegt Dominique Michel van de handelsfederatie Comeos. Sommige fashion retailers bereiden hun faillissement voor, zegt Comeos.

Volgens Comeos kost elke maand sluiting de handel 3,3 miljard euro omzet. De sector draait nu nog op 10 procent van zijn gewone omzet, meestal via onlineverkopen. Een week sluiting kost ruim 800 miljoen euro. Dominique Michel, ceo van Comeos, spreekt van een catastrofe.

In de fashion retail is de situatie dramatisch omdat de winkeliers voorraden hebben besteld. Ze verliezen 23 miljoen euro omzet per dag of 562,5 miljoen per maand of zo’n 140 miljoen per week. ‘Verschillende ceo’s hebben gezegd dat ze een faillissement voorbereiden. Ze zien geen uitweg meer als dit nog lang blijft duren’, zegt Michel. Volgens Comeos dreigt de gezondheidscrisis uit te monden in een sociale crisis. 'De handel is de grootste werkgever van het land. En nergens werken zoveel mensen die minder gekwalificeerd zijn. Het zijn die mensen die de komende maanden hun job dreigen te verliezen als gevolg van faillissementen.'

Een enquête van Comeos bij zijn leden leert dat begin april bij 1 bedrijf op 2 de kas leeg was. De problemen van de handel zijn ook de problemen van de economie, zegt Michel. ‘Niemand renoveert nu nog zijn winkel en dat is slecht voor de bouw. De overheid mist btw en sz-bijdragen.’

Volgens Michel mist de overheid per week 112 miljoen euro aan sz-ontvangsten en btw. ‘Dit is in de veronderstelling dat de handel zou kunnen openen en werken aan de helft van zijn capaciteit. Niemand verwacht immers dat we opnieuw naar een normale verkoop zouden gaan.’

Hij pleit ervoor alle winkels die in veilige omstandigheden voor hun personeel en klanten kunnen openen, te laten openen. Andere criteria zoals omvang of type winkel hebben volgens hem geen zin.