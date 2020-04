Ook in Afrika, Australië en de VS gelden strenge maatregelen tegen de verspreiding van covid-19. De mensen blijven thuis, straten liggen er desolaat bij. Voor veel wilde dieren is deze unieke situatie de perfecte gelegenheid om onbekend terrein te verkennen.

Begin april doken ook al beelden op van over het Kanaal waar enkele wilde geiten een kuststadje in Wales hadden ingepalmd.