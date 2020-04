In de Antwerpse Brederodestraat is een nieuwe graffitimuur voorgesteld. Acteur Matthias Schoenaerts werkte, onder zijn artiestennaam Zenith, mee aan de muur.

De 'mural' op de parking van papierwinkel AVA is een mix van een marmerpatroon en een draaikolk van kleuren. Schoenaerts maakte het kunstwerk samen met de bekende Belgische graffiti-artiest Steve Locatelli. De muurschildering is vanaf 20 april te bewonderen in de Brederodestraat. Een tip tijdens een wandeling rond je eigen kot? Of een extra reden om Antwerpen aan te doen als we straks aan toerisme in eigen land gaan doen.



Steve Locatelli en Matthias Schoenaerts