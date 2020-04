Er zullen geen saluutschoten gelost worden vanuit verschillende locaties in Londen. Gezien de omstandigheden met de coronacrisis vindt de Queen de schoten dit jaar ‘ongepast’. Ook de vlaggen die normaal gezien op overheidsgebouw wapperen op de verjaardag van de Queen, worden niet overal verwacht.

Geen ‘trooping the colour’

De officiële verjaardag van Queen Elizabeth is de Trooping the colour-ceremonie, een optocht die traditioneel plaatsvindt in juni. Dit jaar stond dat op 13 juni op de planning. Daarbij wordt normaal gezien een defilé gehouden door militaire gardes als eerbetoon aan de koningin. Toeschouwers kunnen langs de straatkant of live op televisie volgen, maar dit jaar zal er dus geen parade zijn.

De Queen verblijft momenteel in Windsor Caslte met haar 98-jarige man prins Philip. Ze werd geboren op 21 april 1926 in Bruton Street in Londen. Eigenlijk was ze geen troonopvolger, maar ze werd dat wel toen haar vader, koning George VI, de kroon van zijn oudere broer Edward VIII overnam toen die met de Amerikaanse Wallis Simpson wilde trouwen. George kon niet aanblijven, omdat zijn toekomstige een gescheiden vrouw was. Elizabeth zelf werd koningin op 25-jarige leeftijd, en werd in 2015 de langst regerende vorst van het VK.

