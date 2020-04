Ikea onthult recept van zijn bekende köttbullar

Veel mensen gaan niet alleen naar Ikea voor de meubels, maar ook voor de Zweedse gehaktballetjes. Maar omdat heel wat filialen de deuren hebben gesloten door de coronamaatregelen, heeft de meubelgigant het recept van de befaamde köttbullar nu vrijgegeven.

‘We weten dat sommige klanten onze gehaktballen missen’, verklaart Lorena Lourido, foodmanager bij Ikea. ‘Daarom hebben we een alternatief voor thuis gelanceerd dat, met behulp van gemakkelijke en toegankelijke ingrediënten, mensen helpt die op zoek zijn naar inspiratie in de keuken. Thuis blijven kan moeilijk zijn, maar we willen helpen het leven van iedereen een beetje makkelijker en aangenamer te maken. Smakelijk, of smaklig måltid, zoals we in Zweden zeggen!’

Ingrediënten (voor 4 personen)

Voor de gehaktballetjes:

500 g rundergehakt

250 g varkensgehakt

1 ui, fijngesneden

1 teentje look (geplet of fijngesneden)

100 g broodkruimels

1 ei

5 eetlepels volle melk

zout en peper

Voor de saus:

scheutje olie

40 g boter

40 g bloem

150 ml groentebouillon

150 ml runderbouillon

150 ml room

2 theelepels sojasaus

1 theelepel Dijonmosterd

Bereidingswijze:

Stap 1: Meng het runder- met het varkensgehakt met je vingers. Voeg er de ui, look, broodkruimels en het ei aan toe en meng goed. Voeg de melk toe en kruid het met zout en peper.

Stap 2: Maak kleine, ronde balletjes. Leg ze op een proper bord. Dek het bord af en laat ze twee uur in de koelkast rusten (hierdoor zullen ze hun vorm beter behouden tijdens het bakken).

Stap 3: Verwarm de olie in een pan op een middelhoog vuur. Eenmaal die warm is, voeg je er voorzichtig de balletjes aan toe. Laat ze bakken tot ze aan alle kanten bruin gekleurd zijn.

Stap 4: Doe de balletjes in een ovenschaal. Bedek de schaal en plaats hem in de oven. Laat de balletjes nog 30 minuten koken op zo’n 180 graden.

Stap 5: Smelt de boter in een pan. Doe er voorzichtig de bloem bij en blijf twee minuten stevig roeren. Voeg er de bouillons aan toe en blijf roeren. Voeg daarna dan nog de room, sojasaus en Dijonmosterd bij het geheel. Breng het geheel zachtjes aan de kook zodat de saus dikker kan worden.

Stap 6: Serveer de köttbullar met je favoriete aardappelen - een romige puree, frietjes of gekookte aardappelen.