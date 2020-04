Sinds 12 april is er een lichte afname van het aantal overlijdens. Dat zei Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. 'Dat is goed nieuws', zei hij. Ook het aantal nieuwe hospitalisaties is op het laagste niveau sinds 18 maart.

In de afgelopen 24 uur zijn er 172 mensen opgenomen in het ziekenhuis door het nieuwe coronavirus. Dat is het laagste cijfers sinds 18 maart. 107 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen 4.976 mensen in het ziekenhuis, waarvan 1.079 op intensieve zorg. Dat is een stijging van 8 personen. Er worden 777 mensen beademd, dat is 17 mensen meer dat de vorige dag.

Er zijn 106 nieuwe sterfgevallen te tellen in Vlaanderen, 36 in Wallonië en 28 in Brussel. In totaal vielen 170 doden in ons land de afgelopen 24 uur. 89 daarvan zijn bevestigde doden in het ziekenhuis, 80 zijn grotendeels vermoedelijke gevallen uit woonzorcentra. De virologen stellen een lichte daling vast van het aantal doden.

Er zijn 973 nieuwe besmettingen, 323 daarvan werden vastgesteld via het klassieke netwerk, 650 komen uit een studie in de woonzorgcentra. In Vlaanderen werden 389 nieuwe gevallen geteld, in Wallonië 511, 60 in Brussel en 13 van onbekende afkomst. In totaal telt ons land 40.956 bevestigde coronabesmettingen. Er werden de afgelopen 24 uur 5.214 testen gedaan, het totaal aantal testen staat op 167.110.

'Besmettelijkheid hoogst bij begin van symptomen'



Het Nationaal Crisiscentrum wil de aandacht vestigen op een studie in Nature Medicine, waarbij de onderzoekers zich afvroegen hoe mensen elkaar nog besmetten in lockdown. 'Binnen dat kader vindt 44 procent van de besmettingen plaats in de twee dagen voor het optreden van de eerste symptomen', zegt Van Gucht. 'Dat is 56 procent wanneer de eerste symptomen al zichtbaar zijn.'