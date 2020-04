Geen Oktoberfest dit jaar

In Duitsland is het beroemde bierfestival Oktoberfest alvast geannuleerd. Het evenement trekt te veel bezoekers om veilig te zijn.

Geen literglazen met goudgeel bier in overvolle tenten dit jaar. De 187ste editie van het legendarische drinkfestival Oktoberfest, in het Duitse München, gaat niet door. Dat beslisten de minister-president van deelstaat Beieren en de burgemeester van München vandaag.

Er was al langer twijfel of het festival van 19 september tot 4 oktober zou kunnen doorgaan. Grote, openbare bijeenkomsten zijn in Duitsland nog tot eind augustus verboden. Dat Oktoberfest, met zijn zes miljoen bezoekers en drukke tenten, een verhoogd risico vormt, hoeft geen betoog.

‘Dit doet pijn en is ongelofelijk triest’, zegt minister-president van deelstaat Beieren Markus Söder die hoopt op een verderzetting in 2021. Dieter Reiter, burgemeester van de stad München spreekt van een emotioneel moeilijk moment en een zware economische klap voor de stad. De economische waarde van de vorige editie wordt volgens Reiter geraamd op 1,23 miljard euro.

Drinken in tijden van cholera

Het is geen unicum dat Oktoberfest een jaartje overslaat. Al in 1854 en 1873 werd en niet gedronken omdat Europa toen met cholera te kampen had. Ook tijdens beide wereldoorlogen vloeide het bier niet door de Münchense tapkranen op de Theresienwiese. Pas in 1949 werd het volksfeest hervat. Zelfs een bomaanslag in 1980, met 12 doden en 213 doden tot gevolg, hield de Duitsers niet van hun Oktoberfest.