Italië versoepelt lockdown vanaf 4 mei

Italië zal begin volgende maand zijn strenge lockdownmaatregelen versoepelen. Dat laat premier Antonio Conte vandaag weten

Vanaf 4 mei worden de strenge lockdownmaatregelen in Italië versoepeld. Dat laat premier Antionio Conte vandaag weten. De versoepeling zal gradueel en regionaal gebeuren. ‘We zullen rekening houden met verschillen tussen de regio's. Ik wou dat ik kon zeggen dat we alles onmiddellijk heropenen, maar dat zou onverantwoord zijn’, laat Conte in de Italiaanse krant Corriere della Sera weten. Zondag zal de premier de precieze betekenis van ‘fase 2’ nog verduidelijken.

Wel is duidelijk dat een versoepeling héél gelijdelijk aan zal gebeuren.

Wuhanstijl

Italië was het eerste Europese land waar corona vaste voet aan grond kreeg en waar speciale maatregelen golden. Vanaf 9 maart al moesten de Italianen 'in hun kot' blijven. Vooral in de noordelijke regio's Lombardije en Piemonte hield het virus lelijk huis. Ook in grootsteden als Rome en Venetië ging covid-19 rond als een vuurtje.

Daarom werd op 22 maart overgegaan tot een complete lockdown in Wuhanstijl. Enkel supermarkten, apotheken, banken en postkantoren bleven open. Mensen moesten verplicht thuisblijven. Zelfs een rondje gaan lopen of een frisse neus halen op straat mocht niet meer.

Pas na vijf weken kon de voet voor het eerst lichtjes van het gaspedaal. Boekenwinkels en winkels die kinderkleding verkopen, mochten terug opengaan, al golden er verschillende regels afhankelijk van de regio.