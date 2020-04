Alleenstaande ouders straks met coronaverlof

Alleenstaande thuiswerkers moeten extra ouderschapsverlof kunnen opnemen om tijdens de lockdownperiode voor de kinderen te zorgen. Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) heeft een voorstel in die zin uitgewerkt, schrijft De Morgen.

Een maand geleden pleitte de Gezinsbond al voor de invoering van een ‘coronaverlof’ waardoor ouders extra vrijaf kunnen nemen tijdens de lockdown. Na overleg vorige week pikt minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) nu in op het voorstel.

Ze heeft een volmachtenbesluit klaar waardoor alleenstaande thuiswerkers ouderschapsverlof kunnen opnemen specifiek voor deze lockdownperiode. Voorwaarde is wel dat één of meerdere kinderen jonger zijn dan twaalf.

De ouders kunnen het verlof per week opnemen, de procedure wordt zo kort mogelijk en de aanvraag is al mogelijk vanaf iemand één maand aan de slag is bij zijn werkgever. Bovendien heeft het coronaverlof geen impact op het reguliere systeem: je saldo van ouderschapsverlof blijft hetzelfde. Enige beperking is dat het verlof enkel kan opgenomen worden om vier vijfde of halftijds te gaan werken. Het stelsel zou geldig zijn tot het einde van het schooljaar.

Voordat het voorstel in werking kan treden moeten er nog wel enkele stappen genomen worden. Muylle moet eerst nog MR en Open Vld, de twee andere regeringspartijen, overtuigen. Als die het goedkeuren, wordt het zaterdag voorgelegd aan de ‘superkern’ waarin de regering en de steunende oppositiepartijen zetelen.

Groen wil coronazorg-recup

Evita Willaert (Groen) noemt het voorstel van Muylle ‘een zeer belangrijke stap die we volop steunen. Maar ook bij andere ouders is de rekker bijna op’. Ze wil dat ook gescheiden ouders, gezinnen waar één ouder nog buitenshuis werkt en gezinnen met heel jonge kinderen of met kinderen met ontwikkelingsstoornissen extra gesteund worden.

Willaert wil daarom dat er een vorm van coronazorg-recup ingevoerd wordt. ‘Zo zorgen we dat ouders een beetje ademruimte krijgen. De extra ruimte is ook goed voor kinderen zodat wordt vermeden dat er leerachterstand wordt opgelopen. En ook goed voor de werknemers die de combinatie langer kunnen uithouden.’

Zodra de scholen en crèches opnieuw open gaan, is de coronazorg-recup niet langer noodzakelijk, klinkt het bij Groen.