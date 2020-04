Lewis Hamilton heeft nog maar eens ontkend dat hij een overstap naar Ferrari zou willen maken. Daarover waren de voorbije dagen opnieuw de nodige speculaties ontstaan.

Hamilton wordt op regelmatige basis gelinkt aan een mogelijke overstap naar Ferrari. Die speculaties vallen voor een groot deel toe te schrijven aan het feit dat zijn contract bij Mercedes eind dit jaar afloopt.

Ben Hunt van 'The Sun' berichtte dat de wens van Sebastian Vettel om bij Ferrari te blijven een serieuze hinderpaal is voor een eventuele recorddeal tussen Hamilton en Ferrari.

De zesvoudig F1-kampioen reageerde via Instagram dat hij geen overstap naar Ferrari ambieert en dat hij gewoon bij Mercedes wil blijven rijden.

"Eerst en vooral is er geen droom van mij om voor een ander team te racen. Ik bevind me al bij mijn droomteam," aldus Hamilton in een post op Instagram die ondertussen reeds verdwenen is.

"Ten tweede is er geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om dat te doen aangezien ik niet probeer weg te gaan bij Mercedes. Ik bevind me bij de mensen die vanaf dag 1 voor mij zorg gedragen hebben. We zijn het beste team!"

