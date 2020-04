Noord-Koreaanse leider Kim mogelijk in kritieke toestand na operatie

Foto: via REUTERS

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un zou in kritieke toestand verkeren na een medische ingreep. Dat melden diverse media dinsdag.

Het Amerikaanse nieuwsmedium CNN vernam van een bron binnen de inlichtingendiensten dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un ‘in groot gevaar is na een operatie’. De Zuid-Koreaanse online krant Daily NK, die gespecialiseerd is in nieuws uit Noord-Korea, berichtte dan weer dat Kim behandeld werd na een cardiovasculaire ingreep op 12 april.

De Zuid-Korea kon het nieuws echter niet bevestigen en zei dat er geen aanwijzingen zijn dat Kim met ernstige gezondheidsproblemen zou kampen. Ook zijn er geen aanwijzingen van ‘ongebruikelijke activiteiten’ in Noord-Korea, luidde het.

Uit Noord-Korea kwam evenmin een officiële reactie, al hoeft dat niets te willen betekenen. Pyongyang heeft sowieso al niet de gewoonte om informatie te verspreiden over de Noord-Koreaanse leider, die vermoedelijk 36 jaar oud is, en zijn familie.

Recent werd al gespeculeerd over de gezondheid van Kim nadat die klaarblijkelijk enkele vieringen miste ter ere van de geboorte van zijn grootvader Kim Il-Sung op 15 april. Op 11 april woonde Kim nog een belangrijke partijbijeenkomst bij in Pyongyang.