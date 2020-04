Rafael Nadal boos: “Waarom kunnen we niet tennissen terwijl veel mensen wel werken?”

Rafael Nadal heeft zich op Instagram afgevraagd waarom de tennisspelers hun sport niet mogen uitoefenen, terwijl andere beroepen wel kunnen uitgeoefend worden ondanks de maatregelen tegen het coronavirus.

“Ik begrijp niet echt goed waarom we niet kunnen tennissen terwijl veel mensen wel gaan werken. Zeker in onze sport houden we veel afstand van elkaar”, verklaarde de Spanjaard tijdens een livesessie op Instagram.

“Ik begrijp de situatie. Maar er zijn veel zaken die niet logisch zijn. Toch moeten we de regels aanvaarden en naleven”, vervolgde de negentienvoudige grandslamwinnaar.

Zaterdag verlengde de Spaanse regering de lockdown en de noodtoestand vanwege het coronavirus tot 9 mei. “Ik besef dat we in een erg moeilijke situatie zitten, dat de regering overweldigd is door een nooit eerder geziene situatie. Ik begrijp ook dat wie wel of niet kan trainen het laatste is waaraan ze denken”, aldus de nummer 2 van de wereld.

“Het wordt moeilijk officiële toernooien te spelen op de korte termijn”, besloot Nadal, die tijdens de lockdown zijn vorm enkel onderhoudt met fysieke oefeningen en naar eigen zeggen zijn racket niet aanraakt.