Aantal covid-19-patiënten daalt voor het eerst in Italië

Het aantal zieken door het coronavirus is in Italië voor het eerst gedaald. Het kwam maandag uit op 108.237, of 20 patiënten minder dan de dag ervoor.

‘Dit is een positief gegeven’, aldus Angelo Borrelli, het hoofd van de Italiaanse civiele bescherming, tijdens een persconferentie. In totaal werd er bij 2.256 mensen het virus vastgesteld. Dat is het laagste aantal in meer dan een maand.

Longexpert Luca Richeldi, die ook deel uitmaakt van het wetenschappelijk comité van de Italiaanse regering noemt de daling van het aantal besmette personen ‘extreem bemoedigend’. ‘De dodentol is de enige parameter die nog de verkeerde kan uitgaat’.

Maandag werden wel opnieuw 454 overlijdens bevestigd. Dat zijn er iets meer dan zondag, maar wel minder dan zaterdag. Dat brengt het totaal op 24.114, waarmee Italië na de VS het grootste aantal dodelijke slachtoffers ter wereld telt.

Rekening houdend met de huidige evolutie, verwacht de Italiaanse toezichthouder op de zorgsector dat er al eind deze maand geen nieuwe besmettingen zouden zijn in de regio’s Basilcata en Umbria. Voor de andere 18 regio’s is dat nog niet het geval. In Lombardije zou dat naar verwachting nog tot eind juni kunnen duren.

Het aantal mensen dat op de afdeling intensieve zorg verblijft daalde voor de tweede dag op ij, van 2.635 op zondag naar 2.573 op maandag.