Duitse ministers zien voetbal achter gesloten deuren in mei mogelijk

Volgens Markus Söder minister-president van Beieren, en Armin Laschet, minister-president van Noordrijn-Westfalen, moet voetbal achter gesloten deuren in Duitsland weer mogelijk zijn vanaf 9 mei.

“Voorwaarde is wel dat er een doordacht concept is”, vertelde Laschet. “Maar ik begrijp dat de voetballiga beschermende maatregelen heeft genomen.”

“Het is een koorddans. We moeten nu oppassen dat we het niet overdrijven of lichtzinnig zijn”, vulde Laschet aan. “Wedstrijden met publiek zijn compleet ondenkbaar.”

Volgens Boris Pistorius, minister van Sport van Nedersaksen, zullen wedstrijden zonder publiek tegen het einde van de maand weer kunnen. “En als de situatie niet opnieuw verslechtert, kunnen we de sportwereld al vanaf begin mei stapsgewijs nieuw leven inblazen.”

De Bundesliga ligt minstens tot 30 april stil. Donderdag zal de Duitse voetbalbond verdere stappen en een mogelijke voortzetting van het seizoen bespreken.