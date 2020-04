Netanyahu krijgt steun voor regering, maar moet volgend jaar macht afstaan

In Israël is er nu toch een akkoord bereikt over het vormen van een nieuw regering. Premier Benjamin Netanyahu krijgt de steun van zijn rivaal Benny Gantz, die door de dreiging van de coronacrisis zijn afkeer voor Netanyahu opzij schuift. Netanyahu blijft aanvankelijk premier, maar zet eind volgend jaar wel een stap opzij, zo klinkt het.

Netanyahu heeft het akkoord zelf bevestigd op Twitter. Het zou wel gaan om een noodregering gesteund door zijn Likoed-partij, en de centristische alliantie Blauw-Wit van Gantz. Ook de Arbeiderspartij treedt toe tot de regering. Eerder op de dag waren de gesprekken nog voor de zoveelste keer gestrand, maar in de late namiddag volgde toch een doorbraak.

Over het leiderschap deed Netanyahu geen uitspraken, maar bronnen bij Blauw-Wit melden dat er een akkoord is over het delen van het premierschap. In eerste instantie blijft Netanyahu aan de macht, maar in oktober 2021 zou hij dan plaats ruimen voor zijn rivaal Gantz.

Gantz had bij aanvang van de gesprekken een deadline op tafel gelegd. Indien Netanyahu zich niet ernstig wijdde aan het uit de brand slepen van een akkoord, zou hij een wetsontwerp op tafel leggen dat iemand die aangeklaagd is, verbiedt om een regering te vormen. Daardoor zou Netanyahu aan de kant worden geschoven, maar zover is het dus niet moeten komen.

Netanyahu moet vanaf 24 mei terechtstaan wegens beschuldigingen van corruptie. Gantz had gezegd dat hij nooit met dergelijk iemand in een regering zou stappen, maar hij verbrak die verkiezingsbelofte vorige maand en knoopte onderhandelingen aan met Netanyahu. Hij stelde dat Israël een ‘noodregering van nationale eenheid’ nodig had om de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende economische crisis aan te pakken.

De Israëli’s moesten binnen een tijdspanne van een jaar al drie keer naar de stembus, de laatste keer op 2 maart. Geen enkele keer slaagde Netanyahu erin om voldoende steun te krijgen om een regering te kunnen vormen.