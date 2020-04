Gemeenten nemen heft in handen met mondmaskers

Ook in centrumstad Leuven worden vanaf volgende week tienduizenden mondmaskers onder de bevolking verdeeld.

Alle Leuvenaars vanaf twaalf jaar krijgen vanaf eind volgende week een gratis mondmasker in de brievenbus. Het gaat om een herbruikbaar, wasbaar masker van Belgische makelij met bijhorende hand­leiding, dat is overlegd met de KU Leuven en viroloog Marc Van Ranst.

Leuven wordt zo waarschijnlijk de eerste centrumstad die zich voorbereidt op het einde van lockdown, waarin comfortmaskers ­allicht een belangrijke rol kunnen spelen.

‘We nemen onze verantwoordelijkheid, nu de Veiligheidsraad al heeft gezegd dat mondmaskers waarschijnlijk een rol zullen ­spelen in een geleidelijke, waak­zame afbouw van de corona­maatregelen’, zegt Mohamed ­Ridouani (SP.A), burgemeester van Leuven. ‘We willen tegen elke prijs vermijden dat we op 3 mei, of op het einde van de lockdown, niet voorbereid zouden zijn.’

Maar ook andere gemeenten nemen het heft in handen. Even na Leuven kondigde gisteren ook Koen Van den Heuvel (CD&V), burgemeester van de ­gemeente Puurs-Sint-Amands, aan dat er 20.000 maskers zijn aangekocht om onder de in­woners te verdelen, daarnaast zoekt de gemeente ook vrijwilligers om er nog 5.000 zelf te maken. In het Hageland hebben verschillende gemeenten zich verenigd om mondmaskers aan te ­kopen. In Oost-Vlaanderen hebben gemeenten als Deinze en Zulte al aankondigingen gedaan, net als verscheidene gemeenten in Brussel en Wallonië. In veel ­gemeenten bestaan al initiatieven van vrijwilligers om mondmaskers te maken voor de zorgsector.

Ongeruste telefoons

De gemeenten spelen zo sneller op de bal dan de federale of regionale overheden, al gaat het nog altijd om lokale initiatieven, die niet worden gecoördineerd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). ‘Burgemeesters krijgen veel telefoons van ongeruste mensen en nemen dan zelf het initiatief’, zegt Nathalie Debast van de VVSG. ‘De bevolking roept om mondmaskers, zeker als ze merkt dat in buur­gemeenten al maskers worden verdeeld.’

Volgens Le Soir heeft de federale overheid het idee laten vallen om zelf de verdeling van mondmaskers te organiseren. Wel ­zouden er mogelijk filters ter beschikking worden gesteld, die verwerkt moeten worden in een zelfgemaakt masker. Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ontkent dat daar al een beslissing over gevallen is. Die volgt pas als er uitsluitsel is over de exitstrategie.