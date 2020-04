Maakt Italiaanse schone comeback zoals Kim Clijsters dankzij haar man?

De Italiaanse tennisser Fabio Fognini zou zijn echtgenote Flavia Pennetta, die in 2015 haar racket opborg, graag het voorbeeld van Kim Clijsters zien volgen door nog een comeback te maken.

De 38-jarige Pennetta zette niet lang na haar eindzege op de US Open 2015 een punt achter haar carrière. Het koppel kreeg vervolgens twee kinderen: Federico (3) en Farah, geboren in december 2019.

“Ik probeer ervoor te zorgen dat Flavia terugkeert in 2021, zoals Kim Clijsters”, verklaarde Fognini, nummer 11 van de wereld, aan de krant Corriere della Sera. “Ik heb al gepraat met Francesca Schiavone en Corrado Barazzutti: zij zouden de trainingen op zich nemen en ik zou alles managen. Ik heb al een programma voorzien.”

Kim Clijsters hield het tennis een eerste keer voor bekeken in 2007, na tien jaar proftennis. De ex-nummer 1 van de wereld stond twee jaar aan de kant en werd in die periode voor de eerste keer moeder. Intussen heeft Clijsters drie kinderen. In 2009 maakte ze een eerste comeback en die bleek een schot in de roos. Ze won nog drie van haar vier grandslamtitels. Eind 2012 zegde ze het circuit opnieuw vaarwel. Eerder dit jaar volgde een tweede comeback op 36-jarige leeftijd.

Flavia Pennetta heeft 28 WTA-titels op haar palmares. Haar hoogste notering was de zesde stek op de WTA-ranking. In het dubbelspel schopte ze het tot ‘s werelds nummer 1.