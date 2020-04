Amerikaanse olieprijs keldert tot niveau van 1986

De prijs voor een vat olie van de Amerikaanse soort WTI is maandag gedaald tot 10,34 dollar. Dat is het laagste peil sinds 1986. In 2011 was er nog een prijspiek van 114 dollar per van 156 liter.

Het gaat om prijzen op de groothandelsmarkten. De olie moet nog verwerkt worden, maar is wel een belangrijke indicator voor de prijs die de huishoudens en industrie betalen.

De prijsdaling komt vooral doordat de vraag naar olie is gekelderd door de coronacrisis. De nieuw opgepompte olie wordt nu vooral opgeslagen, maar de stockagemogelijkheden zijn bijna volledig benut. Daarbovenop komt een aanhoudende prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland op de oliemarkt, die de concurrentie verder aanwakkert en de prijzen doet zakken.

De OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen kwamen eerder deze maand overeen de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verlagen om zo de prijzen op te krikken. Maar dat heeft nog maar weinig effect gehad.

Enkele jaren geleden stonden de olieprijzen langdurig in de buurt van de 100 dollar per vat. Waarnemers hielden er toen zelfs rekening mee dat de prijs zou verdubbelen, maar nadat de productie in het Midden-Oosten werd opgedreven, zakten de prijzen.

Het prijsverschil tussen de olie die in de VS wordt opgepompt en de oliesoort Brent, afkomstig, is trouwens opvallend. Een vat van die soort kost nog steeds meer dan 25 dollar. Normaal is het prijsverschil tussen de Amerikaanse WTI-olie en de Brent eerder beperkt.