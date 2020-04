De VS is diep verdeeld in twee kampen: voor of tegen de lockdown. Beelden uit Denver illustreren die tweespalt. Twee mensen in een verplegersuniform blokkeren een drukke weg waar verschillende anti-lockdownbetogers rijden. Het komt tot een harde verbale aanvaring, zoals u in de video hierboven ziet.

Het is niet helemaal duidelijk of het gaat om verplegers of om mensen die een verplegersuniform aantrokken voor het protest. Fotografe Alyson McClaran legde het protest vast.

President Donald Trump had zondag een erg verhitte discussie met een journaliste van CBS. Toen ze hem vroeg waarom de maatregelen zo lang op zich lieten wachten, reageerde hij erg bitsig, zoals u in de video hieronder ziet.

Betekent de aanpak van de coronacrisis het einde voor het presidentschap van Donald Trump? Journalist Steven De Foer doet een analyse in de video hieronder.