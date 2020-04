Rode Kruis kan binnenkort weer covid-19-stalen testen

Een aantal ziekenhuizen heeft zich bij Rode Kruis Vlaanderen gemeld om hun stalen te laten testen op het nieuwe coronavirus. Het Rode Kruis was vorige week verbaasd omdat er geen enkel staal meer binnenkwam.

In theorie kan het Rode Kruis dagelijks vierhonderd stalen analyseren om covid-19 op te sporen. In de praktijk blijken het er gemiddeld amper 18 te zijn. Vorige week liet gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove weten dat ze de voorbije dagen zelfs geen enkel staal kregen aangeleverd. ‘Alle stalen die we tot nog toe kregen, zijn afkomstig van het nationaal referentielabo uit Leuven’, liet Vandekerckhove telefonisch weten aan De Standaard. ‘Het is gissen waarom we nu al een tijdje geen leveringen meer krijgen.’

Ook vandaag kwamen er welgeteld nul stalen binnen bij het Rode Kruis. De laatste keer dat er keel- en neuswissers werden aangeleverd, dateert al van 11 april. ‘Maar onze oproep vorige week heeft gehoor gekregen’, zegt Philippe Vandekerckhove. ‘Twee ziekenhuizen contacteerden ons met de vraag om de stalen die zij verzamelen te helpen analyseren.’

In het centraal donorlaboratorium van het Rode Kruis gebeuren normaal gezien alleen bloedanalyses. Midden maart werd het lab deels omgebouwd om ook stalen te testen op het nieuwe coronavirus en zo de testcapaciteit op te krikken. Medewerkers schoolden zich om en technisch werkloze laboratoriumassistenten van de KU Leuven kwamen bijspringen. ‘We zullen zien of de samenwerking met enkele ziekenhuizen ons nu voldoende stalen en dus nuttig werk zal opleveren. Zo niet, denk ik dat het beter is om ons weer volop te focussen op onze bloedtesten’, besluit Vandekerckhove.