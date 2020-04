Smartschool kan toestroom niet aan

Veel leerkrachten, ouders en leerlingen hadden vanmorgen moeilijkheden bij het gebruik van Smartschool, het digitale leerplatform. Smartschool erkent de problemen: ‘Helaas moeten we vaststellen dat de toename in het gebruik deze maandagochtend bij de heropstart van de lessen dusdanig groot was dat Smartschool op bepaalde momenten voor bepaalde scholen minder vlot beschikbaar was.’

Voor heel wat leerkrachten en leerlingen verloopt de eerste dag pre-teaching niet zonder problemen. Het veelgebruikte digitale leerplatform Smartschool werkt bij heel wat scholen zeer traag of soms gewoonweg niet.

‘Deze maandagochtend om 8u30 kende het gebruik van Smartschool een ongekende piek,’ zegt Smartbit, het bedrijf achter Smartschool, in een reactie. ‘Door deze uitzonderlijke toename in het gebruik was het leerplatform op bepaalde momenten voor sommige scholen en leerlingen minder vlot beschikbaar. Smartschool begrijpt de frustratie van scholen, ouders en leerlingen. We blijven alles in het werk stellen om de bereikbaarheid verder op te schroeven, maar vraagt ook aan de gebruikers om het platform optimaal te gebruiken.’

‘Er werd meer dan een verdubbeling in het gebruik vastgesteld in vergelijking met de al bijzonder drukke weken vòòr de paasvakantie’, zegt Smartschool. ‘De totale toename in het gebruik gaat voor sommige onderdelen van Smartschool tot het 40-voudige ten opzichte van normale lesdagen. Helaas moeten we vaststellen dat de toename in het gebruik deze maandagochtend bij de heropstart van de lessen dusdanig groot was dat Smartschool op bepaalde momenten voor bepaalde scholen minder vlot beschikbaar was. Wij begrijpen de verwachtingen en hebben daar in de mate van het mogelijke op geanticipeerd. Ons team doet het maximum aan bijkomende maatregelen om de bereikbaarheid te verhogen, maar we hebben af te rekenen met een gigantische toename op zeer korte periode. We hebben voortdurend contact met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om samen oplossingen te vinden om het systeem te optimaliseren.’