Op 15 april kondigde de Nationale Veiligheidsraad een verlenging van de coronamaatregelen aan tot drie mei. Maar wat als de regeringen alle maatregelen op 16 april hadden losgelaten?

‘Dan hadden we heel waarschijnlijk opnieuw een exponentiële stijging gezien van het aantal gevallen’, zei viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum aan de hand van een grafiek. Die werd gemaakt door epidemiologische modelleerders onder leiding van professor biostatistiek Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen).

De bolletjes tonen de reële metingen met de afgeplatte curve aan. ‘Het eerste scenario toont wat er gebeurd zou zijn als we geen maatregelen hadden genomen’, lichtte Van Gucht toe. ‘Dan zou het aantal gevallen exponentieel gestegen zijn met heel waarschijnlijk een belasting van ons gezondheidssysteem tot gevolg.’

Waakzaamheid

Met het tweede scenario, het loslaten van alle maatregelen op 16 april, wil de viroloog aantonen hoe belangrijk het aanhouden van de maatregelen is. ‘Het is belangrijk om die curve zo plat mogelijk te houden, dat we de viruscirculatie eerst zo klein mogelijk maken, en dat we dan met meer gemak en meer garantie maatregelen kunnen loslaten.’

Van Gucht benadrukte dat waakzaamheid nodig zal blijven, ondanks de ‘bemoedigende cijfers’. ‘Door zeer drastisch in te grijpen de voorbije weken hebben we de controle kunnen nemen over het virus. Dat levert ons een goede startpositie op en vanuit die positie gaan we in de toekomst voorzichtig de maatregelen kunnen loslaten. De exacte timing wordt beslist door de Nationale Veiligheidsraad, maar er zal wel degelijk ruimte zijn om regels te versoepelen in de toekomt, alleen is dat enkel maar mogelijk als we ons nu verder aan de regels houden.’

All credit to @LanderWillem and the whole team behind our COVID-19 modelling work @uhasselt @UAntwerpen @BeutelsPhilippe with great input from the scientific community of Belgium and @sciensano pic.twitter.com/lShKQRnR12 — Niel Hens (@HensNiel) April 20, 2020

Afbouwscenario

De federale en deelstaatregeringen beslisten vorige week woensdag dat de huidige ­coronamaatregelen van kracht blijven tot 3 mei, op enkele kleinere versoepelingen na. De tuin­centra en doe-het-zelfzaken mochten zaterdag de deuren opnieuw openen.

Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen. Tegen dan moet het ­crisiscentrum een plan uitdokteren dat het lot van bijeenkomsten voor de komende maanden vastlegt. Ook moet dan duidelijker worden, na overleg met de gemeenschappen, wanneer en onder welke voorwaarden de scholen opnieuw kunnen opengaan. ­Verder wordt er meer informatie verwacht over het afbouwscenario van het samenscholings­verbod, zodat organisatoren van jeugdkampen, kermissen of privéfeesten – zoals huwelijken – zich kunnen voorbereiden. Daarnaast buigt de regering zich volgende vrijdag over de economische heropstart.