Het doek valt over Sporting Lokeren: rechtbank bevestigt faillissement

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar vandaag heeft Sporting Lokeren definitief het faillissement aanvaard. De Oost-Vlamingen leggen zich neer bij het besluit van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde.

Sporting Lokeren slaagde er niet in om tijdig in om de noodzakelijke investeerders aan te trekken. Voorzitter Louis de Vries geeft toe dat hierdoor de ‘continuïteit van de club niet langer verzekerd kan worden’ en er werd dus niet in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter vandaag.

‘Tot mijn enorme spijt en groot verdriet moet ik u melden dat, ondanks alle inspanningen, wij er niet in geslaagd zijn tijdig de nodige investeerders aan te trekken om de deadlines voor het beroep bij het BAS te halen’, zegt de voorzitter in een bericht dat hij verstuurde naar de fans van Sporting Lokeren.

‘Na grondige evaluatie hebben wij moeten besluiten dat onze advocaat zich zal neerleggen bij de beslissing over de zaak die heden voor de handelsrechtbank wordt ingeleid. Mijn excuses dat ik momenteel de kracht niet heb om persoonlijker te contacteren en oprechte dank voor alle inzet, steun en toewijding.’

Sporting Lokeren-voorzitter Louis de Vries Foto: Photo News

Stroomversnelling in fusieplannen met VW Hamme?

Ondertussen voerde de jeugdwerking al gesprekken met betrekking tot een fusie met VW Hamme, degradant in 2e Amateurklasse. De nieuwe fusieclub zou spelen onder het stamnummer van Hamme en dus volgend seizoen uitkomen in 3e Amateurklasse.

Uiteraard moeten de partijen eerst een akkoord bereiken. Binnen het kamp van VW Hamme is immers niet iedereen opgezet met een mogelijke fusie met Sporting Lokeren. Kan wit-zwart-geel niet samenwerken met een andere ploeg, dan verdwijnt de club. Een andere optie is dat er een nieuwe opstart komt, zij het in vierde provinciale Oost-Vlaanderen.