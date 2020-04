‘Luxewarenhuisketen Neiman Marcus staat dicht bij faillissement’

Na luxewarenhuis Barneys New York zou concurrent Neiman Marcus wel eens de volgende kunnen zijn die de boeken moet dichtdoen. Volgens Reuters zou de Amerikaanse luxewarenhuisketen nog deze week bescherming aanvragen tegen zijn schuldeisers.

De Neiman Marcus-groep, dat naast de veertigtal luxe warenhuizen met dezelfde naam verspreid over de Verenigde Staten, ook Bergdorf Goodman (twee vestigingen in New York) en luxe webshop MyTheresa overziet, bevond zich al voor de coronacrisis in slechte papieren. Dat de winkels nu ook gedwongen worden de deuren dicht te houden, gaf de doodsteek. Volgens Reuters, dat zich baseert op bronnen dichtbij het dossier, zou de luxewarenhuisketen nog deze week bescherming aanvragen tegen zijn schuldeisers.

Neiman Marcus wordt al langer geconfronteerd met teruglopende winkelomzetten, maar keek ook aan tegen een schuldenberg van vijf miljard dollar, doordat het bedrijf, jaren in handen van een private-equitybedrijf, in 2013 werd teruggekocht. In 2018 haalde het bedrijf de Belgische succesmanager Geoffroy Van Raemdonck nog binnen als ceo, maar die kon het tij niet helemaal keren.