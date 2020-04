Het luchtverkeer in Europa ligt nagenoeg helemaal stil door het coronavirus. Op de animatie van Eurocontrol in de video hierboven ziet u hoe het luchtruim een jaar geleden helemaal verzadigd leek, en hoe het tijdens de lockdown zo goed als leeg is.

De impact op het luchtverkeer in de Verenigde Staten leek begin april op het eerste gezicht eerder beperkt, dat ziet u in de video hieronder. Toch is ook daar het aantal vluchten sterk teruggevallen.