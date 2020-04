De voorbije 24 uur zijn er 168 nieuwe overlijdens gemeld als gevolg van het nieuwe coronavirus. Dat meldt het Crisiscentrum. In de ziekenhuizen zijn er 232 nieuwe patiënten bijgekomen. 'Laat de bemoedigende cijfers een motivatie zijn om vol te houden.'

62 mensen zijn overleden in het ziekenhuis. Dat zijn bevestigde gevallen. De woonzorgcentra hebben 103 sterfgevallen gemeld. Drie procent daarvan is bevestigd. De overige 97 procent zijn vermoedelijke gevallen. Daarnaast zijn twee mensen in andere instellingen overleden, van een gerapporteerd geval is de plaats van overlijden onbekend.

In de laatste 24 uur werden 232 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen en 138 patiënten verlieten het ziekenhuis. In totaal zijn 4.920 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn negen mensen meer dan een dag geleden. 1.071 patiënten liggen op intensieve zorg. Dat is een daling van tien patiënten in vergelijking met de dag ervoor.

Scenario's

Viroloog Steven Van Gucht liet een aantal curves zien om het belang van de maatregelen te illustreren (zie video bovenaan). 'De bolletjes die u ziet, tonen de reële metingen aan. Dat is de afgeplatte curve die we momenteel zien. Het eerste scenario toont wat er gebeurd zou zijn als we geen maatregelen hadden genomen. Dan zou het aantal gevallen exponentieel gestegen zijn met heel waarschijnlijk een belasting van ons gezondheidssysteem tot gevolg. De tweede lijn toont aan wat er gebeurd zou zijn als we alle maatregelen hadden losgelaten op 16 april. Dan hadden we heel waarschijnlijk opnieuw een exponentiële toename gezien. Het is belangrijk om die curve zo plat mogelijk te houden, dat we de viruscirculatie eerst zo klein mogelijk maken, en dat we dan met meer gemak en meer garantie maatregelen kunnen loslaten.'

Van Gucht benadrukte dat waakzaamheid nodig zal blijven. 'Dat kan door sterk in te zetten op testen van verdachte gevallen, het isoleren van nieuwe gevallen, het opsporen van contacten en die mensen te sensibiliseren. En toch ook nog altijd een aantal regels rond afstand houden, blijven respecteren.'

De exitstrategie moet volgens hem niet alleen oog hebben voor de economie, maar ook voor de sociale aspecten. 'Mensen die vereenzaamd zijn, die hun vrienden niet kunnen zien. We weten dat dit heel belangrijk is. In tussentijd is het ook nog altijd heel belangrijk dat we met elkaar contact blijven opnemen per telefoon of andere middelen. Naar de toekomst toe gaat dit ook onderdeel uitmaken van de exitstrategie en in welke mate dingen al dan niet terug mogelijk gaan zijn.'

Signaal

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, zei dat alvast de opening van de tuincentra en doe-het-zelfzaken afgelopen weekend in het algemeen vlot is verlopen. 'Door deze positieve houding slagen we er samen in om de kracht van het virus dag na dag te verkleinen.'

Maar ook hij waarschuwt. 'De curve lijkt voor velen misschien een abstract gegeven, maar ze toont de impact van ons gedrag van de afgelopen weken. Ze toont aan dat we slagen in ons opzet om de situatie beheersbaar te houden. Dit geeft hoop voor de toekomst, maar we mogen onze inspanningen niet te snel loslaten. De bemoedigende cijfers mogen absoluut geen signaal zijn om onze aandacht te laten verslappen. Het moet juist een motivatie zijn om vol te houden. De curve moet nog verder naar beneden. Blijf dus volhouden. Samen kunnen we dit.'

Landen vergelijken

Op de vraag of het nuttig is om de sterftecijfers per honderdduizend inwoners van landen te vergelijken, antwoordde Steven Van Gucht dat een vergelijking met andere landen altijd nuttig kan zijn. 'Maar men moet goed opletten wat men precies gaat vergelijken. 'Dat hangt af van een aantal factoren. Wat wordt er precies geteld? Het is ook belangrijk dat men vergelijkbare regio's vergelijkt. Men moet rekening houden met de bevolkingsdichtheid. Men moet ook rekening houden met de demografische structuur van een gebied. Het is ook belangrijk te beseffen dat niet alle vergelijkbare gebieden of landen op dezelfde manier getroffen werden in het begin wanneer de maatregelen werden genomen.'

Van Gucht zei daarbij dat België een van de beste gezondheidssystemen ter wereld heeft. 'En ook een van de beste surveillancesystemen. Onze manier van tellen is zeer compleet.'