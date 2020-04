Paul Buysse treedt af als voorzitter van Koninklijke Schenking: ‘Het is een penibele zaak’

Paul Buysse (75), vertrouweling van koning Filip, is afgetreden als voorzitter van de Koninklijke Schenking. De instelling die kastelen en andere bezittingen van de koninklijke familie beheert, lag eind vorig jaar nog onder vuur. Buysse moest zich verdedigen tegen berichten dat de belastingbetaler grotendeels het onderhoud van de koninklijke domeinen zou betalen.

‘Het is een penibele zaak’, zegt graaf Buysse in een reactie aan Het Nieuwsblad. Om meteen stellig te ontkennen dat hij moet aftreden na de commotie van zo’n vijf maanden geleden. ‘Mijn leeftijd, dát is penibel. Ik ben 75 geworden op 17 maart. En bij de Koninklijke Schenking is dat de leeftijdsgrens.’

Die (op papier) ‘zelfstandige, openbare instelling’ bezit liefst 7.530 hectare aan bossen, gronden en 77 gebouwen in ons land. Een deel staat ter beschikking van de koning. Niet de werkplek van Filip, het koninklijk paleis in Brussel, of zijn huis, het kasteel van Laken. Wel bijvoorbeeld het park van Laken en Ciergnon (het buitenverblijf in de Ardennen dat het regerende staatshoofd mag gebruiken).

Eind vorig jaar kwam de Koninklijke Schenking in opspraak. In theorie moest de instelling financieel zelfbedruipend zijn. Maar in de praktijk zou de belastingbetaler fors meebetalen om de koninklijke eigendommen mee te onderhouden. Paul Buysse sprak dat toen tegen. ‘We worden streng gecontroleerd door het Rekenhof, en die stellen geen onregelmatigheden vast’, zei hij.

Daar blijft Buysse vandaag bij. Hij beweert ‘een mooie Koninklijke Schenking’ door te geven aan zijn opvolger: Jan Smets (69). Die is nieuw in de beheerraad en mag meteen de leiding in handen nemen. Buysse is naar eigen zeggen een goede vriend van Smets, voormalig gouverneur van de Nationale Bank van België. Enkele dagen geleden raakte bekend dat diezelfde Smets ook covoorzitter wordt van de raad van bestuur van SN Airholding, moederbedrijf van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines.

Buysse is een van de meest invloedrijke Belgische zakenmannen van zijn generatie, vooral bekend van staalreus Bekaert. Hij is een vertrouweling van het Belgisch Hof en een intimus van koning Filip.