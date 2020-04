Lokeren bekijkt fusie met Hamme

Als Sporting Lokeren failliet gaat, wil de vzw van de club samengaan met VW Hamme uit de derde amateurklasse.

Vandaag kan het doek vallen voor Sporting ­Lokeren bij de rechtbank van koophandel van Dendermonde. Het faillissement dreigt voor de 1B-club vanwege de zware financiële problemen. Eigenaar Louis De Vries kan de club nog redden door een overnemer te vinden om de put van 4 miljoen te dichten, maar alle pistes lijken afgesprongen en de grote baas heeft zich al ­weken niet meer laten horen.

De vzw, Jeugd Sporting ­Lokeren, wil een oplossing voor de jeugdspelers. Van de 420 jongeren zijn er intussen al zo’n 200 vertrokken. Maar toch zet de vzw door. Het plan: samengaan met een ­kleinere club uit de buurt. ­Aangezien gesprekken met KVV Zelzate zijn afgesprongen, kwam men uit bij Vigor ­Wuitens Hamme. Met die (bevriende) club werken ze nu toe naar een akkoord.

De vzw van Lokeren wil een fusie met VW Hamme, waardoor Lokeren een doorstart zou maken in derde amateur onder het stamnummer 211. Er is al gesproken over de concrete invulling van de samenwerking. De bedoeling is om in ­Lokeren op Daknam te spelen, de beloften kunnen dan in Hamme terecht. Beide stadions liggen amper vijftien kilometer van elkaar, dus dat is geen probleem. De clubkleuren zouden blauw-wit-zwart worden en de club zou VW Lokeren als naam kunnen krijgen.

Bij Hamme zijn velen gewonnen voor het idee. De club staat er op financieel vlak niet al te best voor en het zou een goede zaak zijn voor haar jeugdwerking. ‘Dit verhaal kan ­iedereen beter maken’, klinkt het. Er moet natuurlijk ook op politiek vlak nog het een en ander worden besproken. En de voorwaarde is dus dat Lokeren failliet gaat, maar daar ziet het wel naar uit. Alleen als er ­alweer uitstel wordt verleend, zou ook plan B nefaste vertraging op­lopen.