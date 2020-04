Victoria Beckham onder vuur omdat ze teert op belastinggeld

Dat de steenrijke Victoria Beckham een beroep heeft gedaan op een regeling van de Britse overheid tijdens deze coronacrisis en daarmee geld opstrijkt van de belastingbetaler, komt haar op veel kritiek te staan.

Stel je voor dat alleen al je verzameling handtassen 1,7 miljoen euro waard is. Dat je twee weken geleden nog een luxueuze penthouse in Miami kocht voor 22 miljoen euro. Of een familiefortuin bezit van 385 miljoen euro. Victoria Beckham heeft het allemaal. En daarnaast ook nog een mode-imperium waarbij ze jurken verkoopt voor 1.600 euro: Victoria Beckham Limited.

Toch is het voor precies dat modelabel dat ze een beroep gedaan heeft op regelingen van de Britse overheid, die tijdens deze crisis bereid is een deel van de salarisbetalingen over te nemen. Haar flagshipstore in het Londense Mayfair is namelijk gesloten sinds Engeland in lockdown ging en het personeel is twee maanden met verlof gestuurd, bevestigt haar woordvoerder. Voor een kwart van haar personeel, zo'n dertig werknemers, vroeg ze dus maar gauw de regeling aan.

Parlementsleden boos

Of de Britse minister van Financiën Rishi Sunak, die de regeling in het leven riep, meteen aan Victoria Beckham dacht toen hij de economie wilde redden? Verschillende parlementsleden menen van niet. Ze stellen dat 'multimiljonairs beter het land kunnen helpen dan profijt te zoeken van onder druk staande belastingbetalers'. Ook vinden ze het 'extreem betreurenswaardig dat een prominent figuur in de modewereld deze stap heeft genomen, zeker gezien de vele onzelfzuchtige acties die we elke dag weer in het land zien'. En ook op sociale media wordt Victoria allesbehalve gespaard.